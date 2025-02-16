У Салаха 101 гол на «Энфилде» в АПЛ. Лишь Анри и Агуэро забили больше на одном стадионе

Мохамед Салах забил 101-й гол на «Энфилде» в АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти в игре 25-го тура с «Вулверхэмптоном» (2:1).

По голам на одном стадионе в рамках Премьер-лиги Салах делит третье место с Уэйном Руни , отличившимся 101 раз на «Олд Траффорд ».

Впереди лишь Серхио Агуэро (106 мячей на «Этихад Стэдиум») и Тьерри Анри (114 на «Хайбери»).