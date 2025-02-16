У Салаха 101 гол на «Энфилде» в АПЛ. Лишь Анри и Агуэро забили больше на одном стадионе
Мохамед Салах забил 101-й гол на «Энфилде» в АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти в игре 25-го тура с «Вулверхэмптоном» (2:1).
По голам на одном стадионе в рамках Премьер-лиги Салах делит третье место с Уэйном Руни, отличившимся 101 раз на «Олд Траффорд».
Впереди лишь Серхио Агуэро (106 мячей на «Этихад Стэдиум») и Тьерри Анри (114 на «Хайбери»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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