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У Салаха 101 гол на «Энфилде» в АПЛ. Лишь Анри и Агуэро забили больше на одном стадионе

Мохамед Салах забил 101-й гол на «Энфилде» в АПЛ.

Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти в игре 25-го тура с «Вулверхэмптоном» (2:1).

По голам на одном стадионе в рамках Премьер-лиги Салах делит третье место с Уэйном Руни, отличившимся 101 раз на «Олд Траффорд».

Впереди лишь Серхио Агуэро (106 мячей на «Этихад Стэдиум») и Тьерри Анри (114 на «Хайбери»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoМохамед Салах
logoСерхио Агуэро
logoМанчестер Сити
logoЭнфилд
logoУэйн Руни
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoОлд Траффорд
Этихад Стэдиум
logoАрсенал
logoТьерри Анри
logoМанчестер Юнайтед
Хайбери
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