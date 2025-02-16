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Агент Солари об адаптации в «Спартаке»: «Пабло очень счастлив»

Агент Пабло Солари рассказал об адаптации футболиста в «Спартаке».

Вингер перешел в московский клуб из «Ривер Плейта» за 12 млн евро с учетом бонусов.

«Он очень счастлив», – сказал агент Ариэль Кипершмид.

«Спартак» купил Солари из «Ривера». Нет, не родственник Сантьяго

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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