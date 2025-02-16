Жедсон, которого хочет купить «Спартак», останется в «Бешикташе» до конца сезона (Серджан Дикме)
Жедсон Фернандеш может не перейти в «Спартак» зимой».
Об этом сообщил турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа».
«Переговоры между «Бешикташем» и «Спартаком» по Фернандешу? Жедсон останется в «Бешикташе» до конца сезона», – сказал Димке.
В текущем чемпионате Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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