Вингеру «Боки» Сенону предлагали перейти в «Спартак». Агенты игрока ответили, что РПЛ не приоритет
«Спартак» интересовался вингером «Ривер Плейт» Кевином Сеноном.
По данным Metaratings.ru, российские посредники зимой общались с представителями левого вингера «Боки».
С агентами игрока общались на предмет возможного перехода в «Спартак» или другой российский топ-клуб. Сторона Сенона заявила, что сейчас РПЛ не является для них приоритетом, однако если летом вингер останется в Аргентине, они готовы обсуждать различные варианты.
Сенон выступает за «Боку» с начала 2024-го, за это время он провел 51 матч и отметился 7 голами и 7 ассистами.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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