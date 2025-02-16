Вингеру «Боки» Сенону предлагали перейти в «Спартак». Агенты игрока ответили, что РПЛ не приоритет

«Спартак» интересовался вингером «Ривер Плейт» Кевином Сеноном.

По данным Metaratings.ru, российские посредники зимой общались с представителями левого вингера «Боки».

С агентами игрока общались на предмет возможного перехода в «Спартак» или другой российский топ-клуб. Сторона Сенона заявила, что сейчас РПЛ не является для них приоритетом, однако если летом вингер останется в Аргентине, они готовы обсуждать различные варианты.

Сенон выступает за «Боку» с начала 2024-го, за это время он провел 51 матч и отметился 7 голами и 7 ассистами.