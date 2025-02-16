Большунов о словах про разрешение от Трампа: «А какие могут быть шутки? Был разговор, все серьезно»

Большунов объяснил слова про разрешение от Трампа выступать в гонке в Италии.

Когда норвежские журналисты спросили Большунова , как он оказался в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии, лыжник ответил, что ему разрешил президент США Дональд Трамп.

— Что за прикол про Трампа? Ты когда эту шутку придумал?

— А какие могут быть шутки? Был разговор, все серьезно. Никаких шуток (улыбается). Трамп же есть во всех соцсетях, любой желающий может ему написать. Не всем же он отвечает. Мне посчастливилось, он ответил.

— Как отреагировали журналисты? Мне кажется, все тебе поверили.

— А как по‑другому? Конечно. Журналисты и приехали только, можно сказать, ради этого момента, чтобы узнать что‑то. Норвежцы и до этого писали и хотели приехать, но я не дал им ответ. Но были (журналисты) NRK, они меня снимали на видео, когда я тренировался. Они пытались до меня добраться, но не получилось.

— А почему ты так сливаешь иностранных журналистов?

— Все же хотят приукрасить, где‑то слово вырезать или поменять местами. Ты говоришь одно, а в итоге получается другое. Не особо хочется слушать то, что ты не говорил. Хочется общаться с проверенными ребятами, но таких небольшое количество, – рассказал Большунов.

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул