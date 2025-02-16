Назаров о матче Канады и США: «Подняли угасающие рейтинги турнира до небес. Приблизились к Супербоулу, наверное»
«Этой игрой канадцы и американцы подняли угасающие рейтинги Турнира четырех наций до небес. Наверное, приблизились к Супербоулу.
Три драки в начале матча полностью изменили конфигурацию всего турнира, даже несмотря на то, что участия в нем не принимает сборная России со всеми своими многочисленными звездами НХЛ. Сегодня все активно обсуждают матч между Канадой и США, так как есть что обсудить.
Мы уже видим, что коллаборацию национальных лидеров России и США можно назвать великой. Коллаборация – это не просто взаимовыгодное сотрудничество, но и усиление позиций друг друга, обмен философиями и всем лучшим, что есть у каждой страны.
А лучшее у нас – это наша единая семья, которой мы все вместе идем вперед не оглядываясь. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Супербоул установил рекорд по телеаудитории. Матч в среднем смотрели 127,7 млн человек
Назаров о Турнире четырех наций без России: «Без одной из сильнейших сборных планеты турнир проседает в уровне, качестве и медийности. Гораздо приятнее наблюдать за развязкой в регулярке КХЛ»
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