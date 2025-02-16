Сафонов – лучший по проценту сухих матчей (50%) и отраженных ударов (76%) среди вратарей, сыгравших 5+ матчей в сезоне Лиги 1

Матвей Сафонов сыграл на ноль против «Тулузы» (1:0).

Российский вратарь «ПСЖ» провел шестой матч в чемпионате Франции, сделал четыре сэйва (0,5 xGoT), а также пасовал с точностью 91% (21/23).

Среди вратарей, которые сыграли 5+ матчей в сезоне Лиги 1, Сафонов – лучший по проценту сухих матчей (50%) и по проценту отраженных ударов (76%).