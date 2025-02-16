У Сафонова 6,5 от Le Parisien за матч с «Тулузой» – 2-е место после забившего Руиса. L’Équipe поставил вратарю 6 баллов

Стали известны оценки игроков «ПСЖ» за матч с «Тулузой».

Парижане одержали победу со счетом 1:0 в 22-м туре Лиги 1. Единственный гол в матче забил Фабиан Руис . Матвей Сафонов отразил 4 удара и отдал 23 паса, 21 из которых были точными.

Le Parisien поставил российскому вратарю 6,5 баллов. Он занял 2-е место рейтинга, уступив лишь Руису, которого оценили в 7 баллов. Хвича Кварацхелия и Люка Эрнандес получили худшие оценки – по 3 балла каждый.

L’Équipe оценил Сафонова на 6 баллов, Руис и Пачо получили по 7 баллов. Хвиче издание присвоило 4 балла, оценив ниже лишь Эрнандеса – на 3,5 балла.