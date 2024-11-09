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Экс-глава «Пари НН» Кондратов сменит Андреева на посту гендиректора «Крыльев» 

Дмитрий Кондратов станет новым гендиректором «Крыльев Советов».

Кандидатуру бывшего председателя совета директоров «Пари НН» согласовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что в скором времени Кондратов сменит в самарском клубе Вадима Андреева.

После 14 туров «Крылья Советов» занимают в Мир РПЛ 12-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Россия
отставки
Вадим Андреев
logoПари НН
Дмитрий Кондратов
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