Экс-глава «Пари НН» Кондратов сменит Андреева на посту гендиректора «Крыльев» 

Дмитрий Кондратов станет новым гендиректором «Крыльев Советов».

Кандидатуру бывшего председателя совета директоров «Пари НН » согласовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что в скором времени Кондратов сменит в самарском клубе Вадима Андреева.

После 14 туров «Крылья Советов » занимают в Мир РПЛ 12-е место.