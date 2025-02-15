Гвардиола о 4:0 с «Ньюкаслом»: «Мы вспомнили, кто мы такие, я доволен темпом и интенсивностью в атаке. «Ман Сити» нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Ньюкаслом».

«Горожане» выиграли матч 25-го тура АПЛ со счетом 4:0.

«Судя по тому, как мы играли, мы вспомнили, кто мы такие. Раньше в этом сезоне мы не могли этим похвастаться.

Мы всегда стараемся, но иногда у нас не получается. Я очень доволен темпом и интенсивностью, которые мы демонстрировали в атаке, Нико [Гонсалес ] и [Абдукодир ] Хусанов были великолепны. Нам нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы должны так играть, чтобы наши болельщики возвращались домой счастливыми.

Мармуш хорошо проявил себя в Германии, он качественный и быстрый игрок. Я доволен тем, как он забивал. В матче с «Лейтоном» он упускал моменты, но сегодня в заключительной трети он был очень хорош.

Холанд подписал контракт на 10 лет, так что я уверен в нем как в капитане. Я по-настоящему рад за него».

О том, видит ли он в Холанде капитана команды в долгосрочной перспективе

«Рано или поздно он им станет, это вопрос времени», – сказал Гвардиола .