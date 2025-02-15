  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о 4:0 с «Ньюкаслом»: «Мы вспомнили, кто мы такие, я доволен темпом и интенсивностью в атаке. «Ман Сити» нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в ЛЧ»
17

Гвардиола о 4:0 с «Ньюкаслом»: «Мы вспомнили, кто мы такие, я доволен темпом и интенсивностью в атаке. «Ман Сити» нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Ньюкаслом».

«Горожане» выиграли матч 25-го тура АПЛ со счетом 4:0.

«Судя по тому, как мы играли, мы вспомнили, кто мы такие. Раньше в этом сезоне мы не могли этим похвастаться. 

Мы всегда стараемся, но иногда у нас не получается. Я очень доволен темпом и интенсивностью, которые мы демонстрировали в атаке, Нико [Гонсалес] и [Абдукодир] Хусанов были великолепны. Нам нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы должны так играть, чтобы наши болельщики возвращались домой счастливыми.

Мармуш хорошо проявил себя в Германии, он качественный и быстрый игрок. Я доволен тем, как он забивал. В матче с «Лейтоном» он упускал моменты, но сегодня в заключительной трети он был очень хорош.

Холанд подписал контракт на 10 лет, так что я уверен в нем как в капитане. Я по-настоящему рад за него». 

О том, видит ли он в Холанде капитана команды в долгосрочной перспективе

«Рано или поздно он им станет, это вопрос времени», – сказал Гвардиола.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoНьюкасл
logoМанчестер Сити
logoНико Гонсалес
logoАбдукодир Хусанов
logoОмар Мармуш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мармуш набрал 18 очков за хет-трик «Ньюкаслу». Это первые голы полузащитника в «Сити»
253 минуты назадФэнтези
«Манчестер Сити» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. Следующая игра – против «Ливерпуля»
12сегодня, 16:57
«Ман Сити» разгромил «Ньюкасл» – 4:0. На фору «горожан» зашел коэффициент 14.00
сегодня, 16:55
«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» – 4:0. Мармуш сделал хет-трик, у Эдерсона ассист
82сегодня, 16:52
Рекомендуем
Главные новости
ТВ «Реала»: «Дань уважения грязной лиге Негрейры со стороны Монтеро и францисканское терпение игроков «Реала», продолжающих участвовать в этом фарсе. Они святые и герои»
45 минут назад
Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе»
259 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина играет с «Нантом», «ПСЖ» Сафонова против «Тулузы», «Марсель» забил 5 голов «Сент-Этьену»
319 минут назадLive
«Атлетико» остался в меньшинстве на 7-й минуте матча с «Сельтой». Барриос ударил Дурана шипами в голень
3521 минуту назадФото
Карло Анчелотти: «Беллингем сказал «да брось ты», а не «пошел на ###», судья неправильно понял. Все видели, что было в последних матчах, не стану ничего добавлять, чтобы не пропустить игру»
7836 минут назад
Беллингем – арбитру Монтеро: «Я говорю с тобой с уважением, да пошел ты на ###». Судья удалил хавбека «Реала» за разговоры
10439 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «Дортмунд» уступил «Бохуму»
3049 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Ньюкасл», «Арсенал» победил «Лестер», «Эвертон» против «Кристал Пэлас»
35649 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной», «Атлетико» принимает «Сельту», «Леганес» и «Алавес» сыграли 3:3
44249 минут назадLive
«Реал» впервые с 2020 года потерял очки в трех турах Ла Лиги подряд. Тогда тренером был Зидан
2956 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Эдерсон про Хусанова в матче с «Ньюкаслом»: «Он сыграл очень хорошо. Абдукодир говорит по-русски, ему трудно общаться с нами, но он слушает нас, старается. Рад за него»
25 минут назад
«Монако» – «Нант» – 0:1. Аблин забил на 4-й минуте. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Родриго – 5-й бразилец с 250 матчами за «Реал». У Каземиро – 336, лидирует Марсело – 546
222 минуты назад
У Гасперини 600 очков в Серии А во главе «Аталанты». Больше с одним клубом набирал лишь Аллегри – за два этапа в «Ювентусе»
426 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о попадании мяча в руку Катены в матче «Реала» и «Осасуны»: «Такие пенальти никогда не назначают. Это опорная рука»
1046 минут назад
«Байер» – «Бавария». Кейн, Олисе, Мусиала и Виртц играют
32сегодня, 16:37
«Атлетико» – «Сельта» – 0:0. Онлайн-трансляция. Симеоне, Альварес, Гризманн и Дуран играют
849 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Вахдой»
1049 минут назадLive
«Осасуна» победила «Барсу» и сыграла вничью с «Реалом» дома в этом сезоне, взяв 4 из 6 очков
1252 минуты назад
Мармуш набрал 18 очков за хет-трик «Ньюкаслу». Это первые голы полузащитника в «Сити»
253 минуты назадФэнтези
Рекомендуем