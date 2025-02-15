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Фэнтези
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Мармуш набрал 18 очков за хет-трик «Ньюкаслу». Это первые голы полузащитника в «Сити»

«Манчестер Сити» дома разгромил «Ньюкасл» в 25-м туре АПЛ (4:0).

В 1-м тайме Омар Мармуш забил 3 мяча, на это у него ушло всего 14 минут. За игру полузащитник «Манчестер Сити» набрал 18 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +15 за голы, +1 за сухой матч). Его выбрали всего 39 игроков (0,29%).

Это первые голы Омара Мармуша за «Манчестер Сити», полузащитник забил в 3-й игре в АПЛ. 25-летний футболист перешел в команду зимой из «Айнтрахта» за 75 миллионов евро.

Ассист на 1-й гол Мармуша отдал Эдерсон, у него 9 фэнтези-очков (+2 за игру, +3 за ассист, +4 за сухой матч, +1 за сэйвы), его выбрали 3,68 игроков. Эта результативная передача стала для бразильца 6-й в АПЛ, он – лучший ассистент среди вратарей в истории турнира.

👉 Моя команда в фэнтези АПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
logoМанчестер Сити
logoОмар Мармуш
logoпремьер-лига Англия
logoЭдерсон
logoФэнтези
logoНьюкасл
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