«Манчестер Сити» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. Следующая игра – против «Ливерпуля»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу в матче АПЛ.
Команда тренера Пепа Гвардиолы переиграла «Ньюкасл» (4:0) в 25-м туре АПЛ.
Таким образом, «Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей в рамках чемпионата.
На этом отрезке «горожане» уступили «Арсеналу» (1:5), но обыграли «Ипсвич» (6:0) и «Челси» (3:1).
На данный момент команда набрала 44 очка и находится на четвертой позиции в турнирной таблице.
«Манчестер Сити» продолжит сезон в АПЛ 23 февраля матчем против «Ливерпуля».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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