«Манчестер Сити» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. Следующая игра – против «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу в матче АПЛ.

Команда тренера Пепа Гвардиолы переиграла «Ньюкасл » (4:0) в 25-м туре АПЛ .

Таким образом, «Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей в рамках чемпионата.

На этом отрезке «горожане» уступили «Арсеналу» (1:5), но обыграли «Ипсвич» (6:0) и «Челси» (3:1).

На данный момент команда набрала 44 очка и находится на четвертой позиции в турнирной таблице.

«Манчестер Сити » продолжит сезон в АПЛ 23 февраля матчем против «Ливерпуля».