«Ман Сити» разгромил «Ньюкасл» – 4:0. На фору «горожан» зашел коэффициент 14.00
«Манчестер Сити» дома разгромил «Ньюкасл» в 25-м туре АПЛ (4:0).
В прематче «Ман Сити» котировался фаворитом за 2.00. Это самый высокий коэффициент в домашнем матче с «Ньюкаслом» за 18 лет.
Победа с форой (-3,5) оценивалась в 14.00. Тотал больше 3,5 голов зашел за 1.96. Также это 11-й матч подряд с участием «Ман Сити», в котором сыграл тотал больше 2,5 голов.
Омар Мармуш сделал хет-трик. Это первые голы форварда за «горожан». На момент перехода египтянина в «Ман Сити» букмекеры давали коэффициент 2.20, что он сделает хет-трик до конца сезона АПЛ.
Опубликовала: Венера Кравченко
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