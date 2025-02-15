«Ман Сити» разгромил «Ньюкасл» – 4:0. На фору «горожан» зашел коэффициент 14.00

«Манчестер Сити» дома разгромил «Ньюкасл» в 25-м туре АПЛ (4:0).

В прематче «Ман Сити» котировался фаворитом за 2.00. Это самый высокий коэффициент в домашнем матче с «Ньюкаслом» за 18 лет.

Победа с форой (-3,5) оценивалась в 14.00. Тотал больше 3,5 голов зашел за 1.96. Также это 11-й матч подряд с участием «Ман Сити», в котором сыграл тотал больше 2,5 голов.

Омар Мармуш сделал хет-трик. Это первые голы форварда за «горожан». На момент перехода египтянина в «Ман Сити» букмекеры давали коэффициент 2.20, что он сделает хет-трик до конца сезона АПЛ.

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