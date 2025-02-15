Диалло выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Вингер «МЮ» получил повреждение на тренировке
Амад Диалло пропустит остаток сезона из-за травмы.
Вингер «Манчестер Юнайтед» получил повреждение голеностопа на тренировке, пишет Daily Mail.
По информации Фабрицио Романо, восстановление игрока займет три месяца.
Ранее стало известно, что на тренировке перед матчем с «Тоттенхэмом» травмировались еще три игрока «Юнайтед» – Кобби Майну, Мануэль Угарте и Тоби Коллиер.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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