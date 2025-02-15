Диалло выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Вингер «МЮ» получил повреждение на тренировке

Амад Диалло пропустит остаток сезона из-за травмы.

Вингер «Манчестер Юнайтед » получил повреждение голеностопа на тренировке, пишет Daily Mail.

По информации Фабрицио Романо, восстановление игрока займет три месяца.

Ранее стало известно , что на тренировке перед матчем с «Тоттенхэмом» травмировались еще три игрока «Юнайтед» – Кобби Майну, Мануэль Угарте и Тоби Коллиер.