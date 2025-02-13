Лисандро перенес операцию из-за травмы «крестов». Защитник «МЮ» пропустит от полугода до года (Daily Mail)

Лисандро Мартинес перенес операцию на колене.

Защитник «Манчестер Юнайтед » порвал крестообразную связку колена во время матча с «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ (0:2).

По информации Daily Mail, аргентинец перенес операцию в Лондоне, она прошла успешно. Срок восстановления игрока может составить от шести месяцев до года.

В текущем сезоне АПЛ Мартинес провел 20 матчей. Его статистика – здесь .