Лисандро перенес операцию из-за травмы «крестов». Защитник «МЮ» пропустит от полугода до года (Daily Mail)
Лисандро Мартинес перенес операцию на колене.
Защитник «Манчестер Юнайтед» порвал крестообразную связку колена во время матча с «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ (0:2).
По информации Daily Mail, аргентинец перенес операцию в Лондоне, она прошла успешно. Срок восстановления игрока может составить от шести месяцев до года.
В текущем сезоне АПЛ Мартинес провел 20 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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