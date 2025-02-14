Аморим о Постекоглу перед матчем с «Тоттенхэмом»: «У нас одинаковые проблемы, но я работаю в более крупном клубе с более сильным давлением»

Рубен Аморим высказался об Эндже Постекоглу перед матчем с «Тоттенхэмом».

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у лондонцев в 25-м туре АПЛ .

«Я большой поклонник Энджа Постекоглу . Я могу понять связь между мной и Энджем, у нас одинаковые проблемы. При всем уважении, я [работаю] в более крупном клубе с более сильным давлением.

Он хороший парень и очень хороший тренер, он хочет играть в футбол правильно. Выбирая эту профессию, мы знаем, что это здорово, но потом приходится испытывать это давление, когда вы не выигрываете.

Каждая игра до конца сезона – большой матч для нас, нам нужно побеждать, несмотря ни на что, надо побеждать и улучшать свой стиль игры.

У нас была хорошая неделя до последних двух дней. У нас не восстановились игроки, есть одна или две проблемы, но мы ждем. У нас есть один игрок, который заболел, поэтому мы узнаем состав на выходных», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

Постекоглу про Аморима: «В альтернативной вселенной живут те, кто считает, что можно все быстро изменить. Если «МЮ» даст Рубену еще два года, то они увидят прогресс»