  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о результативности «МЮ»: «Бруну, Амад и Майну могут забивать больше. Мы должны становиться лучше как команда. Нужно время»
1

Аморим о результативности «МЮ»: «Бруну, Амад и Майну могут забивать больше. Мы должны становиться лучше как команда. Нужно время»

Рубен Аморим высказался о том, кто может забивать голы у «Манчестер Юнайтед».

«Нам нужно найти футболистов, который смогут сыграть на разных позициях. Вы можете увидеть то, как мы играем, поэтому это займет время.

Но все проблемы сразу не решить. Тем не менее мы часто наносим удары из-за пределов штрафной.

Амад Диалло может забивать больше, Бруну Фернандеш может забивать больше, Кобби Майну может забивать больше. Мы должны становиться лучше как команда. Нужно время», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoАмад Диалло
logoКобби Майну
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Осасуны» Катена сзади в прыжке ударил Мендеса шипами в область лопатки в игре с «Сосьедадом». Это его 4-е удаление за три сезона
1137 минут назадФото
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Спартак» против «Динамо»
5444 минуты назад
Хотите узнать больше о работе аналитиком в Спортсе’‘? Читайте интервью нашего коллеги и присоединяйтесь к команде!
50 минут назадВакансия
«Вечно второсортные». Баннер об «Атлетико» появился над мадридской трассой перед дерби с «Реалом»
1153 минуты назадФото
Леви Гарсия успешно прошел медосмотр для перехода в «Спартак» («СЭ»)
81сегодня, 09:47Видео
ТВ «Реала» перед дерби с «Атлетико» выпустило ролик с критикой судьи матча Сото Градо и его решений в пользу «Барсы», «Валенсии» и «Мальорки»
45сегодня, 09:46
«Зениту» интересен правый защитник Коштинья. «Олимпиакос» не продал его «Лестеру» за 14 млн евро (Иван Карпов)
21сегодня, 09:35
Партнерши Эрмосо по сборной выступили в суде по делу о поцелуе Рубиалеса. Путельяс заявила, что Дженнифер была «подавлена» и «плакала от истощения» по пути с ЧМ
49сегодня, 09:33
Глушаков считает, что Промеса стоит вернуть в «Спартак»: «Он бы встроился в систему, помог молодым опытом, а команде – упорством и наглостью»
16сегодня, 09:21
Суперкубок Китая. «Шанхай» Слуцкого против «Шанхай Порт»
6сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Флик просит руководство «Барсы» продлить контракт с де Йонгом. Тренер видит нидерландца важной частью проекта
17 минут назад
Ван Дейк поиздевался над Ришарлисоном в матче Кубка лиги: защитник «Ливерпуля» протянул упавшему форварду «Тоттенхэма» руку, но сразу убрал ее
713 минут назадФото
Александр Медведев: «Видим, где можем использовать опыт «Аль‑Насра», а где сами готовы им поделиться. «Зенит» установил отношения с клубами из разных стран, делаем это не для галочки»
219 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо» против «Вальядолида», «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в субботу, «Барса» сыграет в воскресенье
135 минут назад
Фабрегас может возглавить «Штутгарт» в случае ухода Хенесса. Немцем интересуются в «Байере» и «Лейпциге»
349 минут назад
«Комо» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 09:34
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Комо», «Милан» сыграет в субботу, «Наполи» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
1сегодня, 08:57
«Тоттенхэм» не выигрывает Кубок английской лиги с 2008-го – это единственный трофей клуба в XXI веке
8сегодня, 08:55
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 08:54
Неймар о завершившем карьеру Марсело: «Было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории! Хорошо, что он бразилец»
2сегодня, 08:47
Рекомендуем