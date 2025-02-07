Аморим о результативности «МЮ»: «Бруну, Амад и Майну могут забивать больше. Мы должны становиться лучше как команда. Нужно время»
Рубен Аморим высказался о том, кто может забивать голы у «Манчестер Юнайтед».
«Нам нужно найти футболистов, который смогут сыграть на разных позициях. Вы можете увидеть то, как мы играем, поэтому это займет время.
Но все проблемы сразу не решить. Тем не менее мы часто наносим удары из-за пределов штрафной.
Амад Диалло может забивать больше, Бруну Фернандеш может забивать больше, Кобби Майну может забивать больше. Мы должны становиться лучше как команда. Нужно время», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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