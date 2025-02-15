Александр Тарханов: «Шансы «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» на титул равны. Думаю, чемпион определится в последнем туре»

Александр Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит» уверенне других выглядит в чемпионской гонке за счет побед прошлых лет. Команда Семака уже ассоциируется с чемпионством.

Но, думаю, в этом сезоне шансы «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» на титул равны. Допускаю, что мы увидим повторение прошлого сезона, и чемпион РПЛ определится в последнем туре», – сказал бывший главный тренер «Урала».

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в таблице, набрав 39 очков. Следом идет «Зенит» (39 баллов). Замыкает тройку «Спартак» (37).