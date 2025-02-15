Ловчев о «Спартаке»: «Многие возмущаются, что в трудное время для России клубы тратят огромнейшие средства на игроков – неправильное мнение. Саудовцы были готовы отдать 300 млн за Винисиуса»
Этой зимой красно-белые приобрели Пабло Солари (12 млн евро) и Ливая Гарсию (18,7 млн евро).
«Я уже взрослый дядька и когда‑то читал, что хлеб не будет стоить дороже 13 копеек. Сейчас же он стоит более 100 рублей и посмотрите, дорожает абсолютно все.
Когда в «Спартак» приходит новый спортивный директор, он все время говорит о том, что мы не будем покупать игроков более чем за ту или иную сумму. Но сейчас пришел новый тренер, команда при нем заиграла и хорошие игроки, способные усилить команду, стоят больших денег.
Когда‑то Месси и Роналду стоили 100 миллионов евро. Сейчас какой‑то клуб из Саудовской Аравии готовы были отдать 300 миллионов за Винисиуса. И на этом фоне суммы, которые тратит «Спартак», – это ничто.
Многие начинают возмущаться, что в трудное время для России, когда не хватает денег, наши клубы тратят просто огромнейшие средства на покупку игроков. Я считаю, что это неправильное мнение.
Если бы каждому сказали, что тратьте свои деньги, то никто бы этого делать не стал. А когда это средства организации и спор в борьбе за чемпионство идет между «Спартаком» и «Зенитом», то, конечно, дорогие покупки будут совершаться.
«Спартак» стал показывать интересный футбол в конце прошлого года, но я игроков, которых они купили, практически не знаю», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.
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