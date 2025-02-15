Тренер «Зенита» Оливейра: «Сильнее ли у нас состав, чем у «Спартака», покажет конец сезона. Они усиливаются, мы постараемся также стать сильнее»

Тренер «Зенита» высказался о конкуренции со «Спартаком».

«Сильнее ли у нас состав, чем у «Спартака », покажет конец сезона. Они усиливаются, но и мы постараемся также стать сильнее.

У нас самые дорогие трансферы? Это «Зенит» – мы всегда ищем качественных футболистов», – заявил тренер «Зенита » Вильям Оливейра .