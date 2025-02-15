Тренер «Зенита» Оливейра: «Сильнее ли у нас состав, чем у «Спартака», покажет конец сезона. Они усиливаются, мы постараемся также стать сильнее»
Тренер «Зенита» высказался о конкуренции со «Спартаком».
«Сильнее ли у нас состав, чем у «Спартака», покажет конец сезона. Они усиливаются, но и мы постараемся также стать сильнее.
У нас самые дорогие трансферы? Это «Зенит» – мы всегда ищем качественных футболистов», – заявил тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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