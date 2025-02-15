Коло-Муани о разнице между Лигой 1 и Серией А: «В Италии мы работаем намного больше. Гораздо более тактическая игра»
Рандаль Коло-Муани сравнил Лигу 1 и Серию А.
– Меня очень хорошо приняли, как будто я попал в большую семью. Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо.
– В чем разница между Лигой 1 и Серией А?
– Здесь мы работаем намного больше, и это намного более тактическая игра, – сказал арендованный у «ПСЖ» нападающий в интервью Sky Italia.
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