Коло-Муани – 1-й в 3-очковую эпоху игрок с 5 голами в первых 3 матчах Серии А
Рандаль Коло-Муани сделал дубль в матче чемпионата Италии с «Комо» (2:1).
Форвард «Ювентуса» стал первым в трехочковую эпоху игроком, забившим 5 голов в первых 3 играх Серии А. В Италии 3 очка за победу начисляют с сезона-1994/95.
Туринцы арендовали Коло-Муани у «ПСЖ» 23 января.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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