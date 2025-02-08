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  • Коло-Муани набрал 11 очков за дубль «Комо». У арендованного из «ПСЖ» нападающего 5 голов в 3 первых играх за «Ювентус»
Фэнтези
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Коло-Муани набрал 11 очков за дубль «Комо». У арендованного из «ПСЖ» нападающего 5 голов в 3 первых играх за «Ювентус»

«Ювентус» на выезде победил «Комо» в 24-м туре Серии А (2:1).

Оба гола туринцев забил Рандаль Коло-Муани. За матч у нападающего 11 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+3 за полный матч, +8 за голы). Его выбрали 12,99% игроков.

Коло-Муани стал первым футболистом Серии А с сезона-1994/95 с 5 голами в 3 первых матчах чемпионата. «Ювентус» арендовал нападающего из «ПСЖ» во время зимнего трансферного окна.

👉 Моя команда в Серии А

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
logoЮвентус
logoПСЖ
logoРандаль Коло-Муани
logoсерия А Италия
logoФэнтези
logoКомо
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