«Юве» хочет удержать Коло-Муани в клубе. Возможна новая аренда у «ПСЖ» с опцией выкупа за 40-45 млн евро

«Ювентус» намерен сохранить Рандаля Коло-Муани в команде.

По данным La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» размышляют, как продлить пребывание в клубе арендованного у «ПСЖ » форварда.

«Ювентус » планирует арендовать француза на сезон-2025/26, но на этот раз с правом выкупа за 40-45 млн евро.

Коло-Муани забил 5 голов в первых четырех матчах за туринский клуб. Статистика 25-летнего нападающего – здесь .