«Юве» хочет удержать Коло-Муани в клубе. Возможна новая аренда у «ПСЖ» с опцией выкупа за 40-45 млн евро
«Ювентус» намерен сохранить Рандаля Коло-Муани в команде.
По данным La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» размышляют, как продлить пребывание в клубе арендованного у «ПСЖ» форварда.
«Ювентус» планирует арендовать француза на сезон-2025/26, но на этот раз с правом выкупа за 40-45 млн евро.
Коло-Муани забил 5 голов в первых четырех матчах за туринский клуб. Статистика 25-летнего нападающего – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: La Gazzetta dello Sport
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