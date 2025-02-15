«Ботафого» в контакте с Мединой из «Спартака», но рассматривает и другие варианты. С Бителло ведут переговоры (O Dia)
«Ботафого» не спешит подписывать Хесуса Медину из «Спартака».
По данным O Dia, бразильский клуб находится в контакте с футболистом «Спартака» по поводу перехода на правах аренды, но не спешит заключать сделку. «Ботафого» оценивает и других игроков.
Отмечается, что, помимо общения с Мединой, «Ботафого» ведет переговоры с Бителло из «Динамо».
Опубликовано: Sports
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