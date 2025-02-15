«Ботафого» в контакте с Мединой из «Спартака», но рассматривает и другие варианты. С Бителло ведут переговоры (O Dia)

«Ботафого» не спешит подписывать Хесуса Медину из «Спартака».

По данным O Dia, бразильский клуб находится в контакте с футболистом «Спартака» по поводу перехода на правах аренды, но не спешит заключать сделку. «Ботафого» оценивает и других игроков.

Отмечается, что, помимо общения с Мединой, «Ботафого» ведет переговоры с Бителло из «Динамо».