Медина может перейти из «Спартака» в «Ботафого». Идут переговоры (Фабио Торрес)
Хесус Медина может продолжить карьеру в Бразилии.
«Ботафого» ведет переговоры о трансфере вингера «Спартака» и может подписать с ним контракт в ближайшее время, сообщает журналист Фабио Торрес.
Запрос по Медине делал также «Васко да Гама», но дальше этого дело не зашло.
Ранее стало известно, что красно-белые ищут варианты продажи 27-летнего парагвайца. В 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету Медины 1 гол и 2 ассиста.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабио Торреса в X
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