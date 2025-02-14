Медина может перейти из «Спартака» в «Ботафого». Идут переговоры (Фабио Торрес)

Хесус Медина может продолжить карьеру в Бразилии.

«Ботафого» ведет переговоры о трансфере вингера «Спартака » и может подписать с ним контракт в ближайшее время, сообщает журналист Фабио Торрес.

Запрос по Медине делал также «Васко да Гама», но дальше этого дело не зашло.

Ранее стало известно, что красно-белые ищут варианты продажи 27-летнего парагвайца. В 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету Медины 1 гол и 2 ассиста.