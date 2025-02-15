«Уход Медины из «Спартака» — не потеря. Неплохой футболист, но он не делает погоду». Морозов о вингере
Геннадий Морозов считает, что уход Хесуса Медины не будет потерей для «Спартака».
Сообщалось, что вингер близок к переходу в «Ботафого» на правах аренды.
«Уход Медины — это не потеря. Ничего такого не будет, команда будет так же играть. Да, это неплохой футболист, но он не делает погоду. Ничего выдающего в Медине нет.
Ну, выходил на замену, нормально играл, но не более. Скорее запомнилось, как он срезал мяч в свои ворота в одном из матчей. Вот это я хорошо запомнил. А еще запомнится переход из стана ЦСКА. Обычно, наоборот, раньше из «Спартака» уходили в ЦСКА.
Незаменимых людей нет. У нас уходили и Гаврилов, и Романцев, и Черенков, уходили многие, но игра оставалась. Все будет зависеть от тех людей, которые есть у Станковича», — сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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