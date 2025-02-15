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  • Константин Лепехин: «В России не умеют культурно болеть. Я истекал кровью, а меня оскорбляли. Ощущение, что фанатам больше нравится не поддерживать своих, а оскорблять чужих»
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Константин Лепехин: «В России не умеют культурно болеть. Я истекал кровью, а меня оскорбляли. Ощущение, что фанатам больше нравится не поддерживать своих, а оскорблять чужих»

Константин Лепехин высказался о футбольных болельщиках в России.

«Можно сказать, что как таковой культуры боления у нас нет. Именно что культуры – культурно болеть не умеют. Такое ощущение, что фанатам больше нравится не поддерживать своих футболистов, а оскорблять чужих. Но ведь эти игроки через время могут играть уже за вашу команду, да и в целом, просто болейте за своих, зачем так себя вести? Что это за боление такое?

Помню, как играл в Чите за питерское «Динамо». Мне разбили голову в одном из столкновений, наложили в итоге четыре шва. Я стою на бровке, мне обрабатывают голову, течет кровь… А болельщики в это время меня всячески оскорбляют и требуют, чтобы я ушел с поля.

Орут так, словно я им что-то очень плохое сделал… Оскорбляли всей трибуной… Я должен был умереть там или что сделать? Смотришь на эти все оскорбления и становится печально. Просто болейте за своих, ребята и живите дружно!» – сказал бывший футболист «Зенита».

Опубликовано: Sports
Константин Лепехин
logoЗенит
logoДинамо Санкт-Петербург
болельщики
logoпремьер-лига Россия
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