«РПЛ для меня – не российский футбол. Ее уровень держат иностранцы, на 150-миллионную страну около 100 россиян играет». Лепехин о лиге

«Уровень российского футбола, может, чуть-чуть ослаб, если сравнивать его с пятилетней давностью, из-за оттока иностранных футболистов. Очевидно, что уровень нашего футбола держат иностранцы. Не стоит говорить, что он совсем слабый или сильный.

Для меня РПЛ – это не российский футбол. В нашем чемпионате играют около 100 россиян на 150-миллионную страну», – сказал бывший защитник «Зенита ».