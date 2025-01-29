«РПЛ для меня – не российский футбол. Ее уровень держат иностранцы, на 150-миллионную страну около 100 россиян играет». Лепехин о лиге
«Уровень российского футбола, может, чуть-чуть ослаб, если сравнивать его с пятилетней давностью, из-за оттока иностранных футболистов. Очевидно, что уровень нашего футбола держат иностранцы. Не стоит говорить, что он совсем слабый или сильный.
Для меня РПЛ – это не российский футбол. В нашем чемпионате играют около 100 россиян на 150-миллионную страну», – сказал бывший защитник «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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