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  • Лепехин об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Давление будет. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это от игрока за полмиллиона никто особо ничего не ждет»
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Лепехин об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Давление будет. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это от игрока за полмиллиона никто особо ничего не ждет»

Константин Лепехин оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за 35 млн евро.

– Энрике провел первую тренировку «Зенита», и писали, что он пока тушуется. Как думаете, сумеет ли он быстро адаптироваться и существенно помочь питерцам уже весной? 

– Надеюсь, что сможет. Но к нему всегда будет немного предвзятое отношение в нашей футбольной среде из-за суммы, в которую он обошелся «Зениту». В этом плане у него не очень завидная ситуация. 

– Но питерцы не будут платить прямые деньги, там получился бартер, поскольку «Зенит» отдает в «Ботафого» двух игроков. 

– Этот вариант менее болезненный для клуба. Но все равно давление будет. Это когда в команду приходит футболист за полмиллиона, никто особо от него ничего не ждет. А по Энрике сейчас можно строить только догадки. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это не имеет ничего общего с тем, будет ли он помогать команде или нет, – сказал экс-защитник «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoЛуис Энрике Андре
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Константин Лепехин
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