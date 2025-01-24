Лепехин об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Давление будет. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это от игрока за полмиллиона никто особо ничего не ждет»
– Энрике провел первую тренировку «Зенита», и писали, что он пока тушуется. Как думаете, сумеет ли он быстро адаптироваться и существенно помочь питерцам уже весной?
– Надеюсь, что сможет. Но к нему всегда будет немного предвзятое отношение в нашей футбольной среде из-за суммы, в которую он обошелся «Зениту». В этом плане у него не очень завидная ситуация.
– Но питерцы не будут платить прямые деньги, там получился бартер, поскольку «Зенит» отдает в «Ботафого» двух игроков.
– Этот вариант менее болезненный для клуба. Но все равно давление будет. Это когда в команду приходит футболист за полмиллиона, никто особо от него ничего не ждет. А по Энрике сейчас можно строить только догадки. Кто-то увидел, что он тушуется, кто-то заметил, что он споткнулся. Это не имеет ничего общего с тем, будет ли он помогать команде или нет, – сказал экс-защитник «Зенита».
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