Лепехин за пиво на стадионах: «А что плохого, если в специально оборудованных зонах его продавать? Настройте систему так, чтобы проблем из этого не было»

Константин Лепехин выступил за возвращения пива на российские стадионы.

«Я думаю, что пиво нужно вернуть. А что плохого, если в специально оборудованных зонах его будут продавать? Настройте систему так, чтобы проблем из этого не было.

Во всем мире же смогли это сделать, поэтому и мы можем. Клубы смогут иметь некоторый дополнительный доход.

У нас относительно недавно ввели паспорт болельщика, поэтому вычислить нарушителей, которые слишком много выпьют, не составит труда», – сказал экс-игрок «Зенита».