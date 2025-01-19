Лепехин за пиво на стадионах: «А что плохого, если в специально оборудованных зонах его продавать? Настройте систему так, чтобы проблем из этого не было»
Константин Лепехин выступил за возвращения пива на российские стадионы.
«Я думаю, что пиво нужно вернуть. А что плохого, если в специально оборудованных зонах его будут продавать? Настройте систему так, чтобы проблем из этого не было.
Во всем мире же смогли это сделать, поэтому и мы можем. Клубы смогут иметь некоторый дополнительный доход.
У нас относительно недавно ввели паспорт болельщика, поэтому вычислить нарушителей, которые слишком много выпьют, не составит труда», – сказал экс-игрок «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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