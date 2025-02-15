Доннаруммы нет в заявке «ПСЖ» на игру с «Тулузой», Сафонов – в списке

Джанлуиджи Доннарумма не включен в заявку «ПСЖ».

Итальянского вратаря нет в списке игроков, которые могут сыграть сегодня против «Тулузы».

По данным журналиста L’Équipe Танзи Лоика, Доннарумма остался вне состава по решению главного тренера Луиса Энрике. Le Parisien подтверждает это, заявляя, что голкипер получил отдых перед матчем Лиги чемпионов со «Брестом» в середине недели.

В заявке на игру с «Тулузой» включены вратари Матвей Сафонова и Арнау Тенас.