6

Доннаруммы нет в заявке «ПСЖ» на игру с «Тулузой», Сафонов – в списке

Джанлуиджи Доннарумма не включен в заявку «ПСЖ».

Итальянского вратаря нет в списке игроков, которые могут сыграть сегодня против «Тулузы».

По данным журналиста L’Équipe Танзи Лоика, Доннарумма остался вне состава по решению главного тренера Луиса Энрике. Le Parisien подтверждает это, заявляя, что голкипер получил отдых перед матчем Лиги чемпионов со «Брестом» в середине недели.

В заявке на игру с «Тулузой» включены вратари Матвей Сафонова и Арнау Тенас.

Опубликовано: Sports
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoТулуза
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
logoАрнау Тенас
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» рассматривает Меньяна и Шевалье из «Лилля» на замену Доннарумме. Джанлуиджи не убеждает Энрике в этом сезоне
5213 февраля, 11:35
«ПСЖ» все решил сразу – разгромом в стыке ЛЧ. Суперформа
611 февраля, 20:35
Доннарумма локтем ударил Ажорка по затылку в борьбе за мяч вне вратарской в матче ЛЧ. Судья не дал пенальти и карточку вратарю «ПСЖ» в игре с «Брестом»
611 февраля, 19:38
Мостовой – о Сафонове в «ПСЖ»: «Я советов не даю. Матвей – взрослый парень, получает удовольствие от всего»
24 февраля, 21:06Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Лахта Центр» начал отсчет 100 дней до столетия «Зенита». На башне будут включать сине-бело-голубую подсветку с наступлением сумерек
1113 минут назадФото
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Лестера», «Ман Сити» против «Ньюкасла», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
10622 минуты назад
«Милан» хочет снова арендовать Феликса с выкупом за 40 млн евро. Ради этого могут продать Тео или Леау
725 минут назад
«Интер» – небольшой фаворит матча с «Ювентусом». Ставьте на БЕТСИТИ с фрибетом 2000 рублей
сегодня, 11:00Реклама
Директор «Аль-Насра» считает, что «Зенит» мог бы бороться за титул в саудовской лиге: «Уровень команды очень серьезный»
15сегодня, 10:58
Жедсон согласился перейти в «Спартак». Хавбеку «Бешикташа» предложили 4 млн евро в год с учетом бонусов (Тугба Хачибайрамоглу)
80сегодня, 10:40
Пеп о «Сити»: «То, чего мы добились – это исключительные достижения. Сейчас мы пятые, мы не просели как другие успешные команды»
15сегодня, 10:33
«Не ассоциируйте меня с вашими дерьмовыми идеями. Не допустим фашизма!» Футболистка сборной Португалии возмутилась из-за поста правой партии с использованием ее фото
16сегодня, 10:24
Генич о «Спартаке»: «У «Лукойла» деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать «Зениту» в год столетия, вернуть былое величие»
50сегодня, 09:50
Касильяс и Рамос не попали на фото игроков сборной Испании с кубком мира, опубликованных в честь Дня святого Валентина. Серхио написал: «Наверное, некоторых из нас там не было»
73сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Лестер» – «Арсенал». Эдегор, Варди и Нванери играют Онлайн-трансляция начнется в 15:30
227 минут назад
«Бавария» следит за хавбеком «Атлетико» Барриосом. Игрок интересен и «Челси»
234 минуты назад
«Васко» арендует Гарре у «Крыльев» с обязательным выкупом за 4 млн евро
344 минуты назад
Роналдо: «Винисиус невероятен в «Реале», но не может показать тот же уровень в сборной. Нужно найти способ, чтобы команда играла на него и Неймара»
10сегодня, 10:54
Массимо Каррера: «Болельщики – главная сила «Спартака». У других клубов нет такой поддержки»
3сегодня, 10:48
Зиньковский завтра вылетит в расположение «Крыльев» для завершения перехода из «Спартака» на правах аренды
8сегодня, 10:18
Салиба в шутку предложил Артете поставить себя нападающим на фоне травм в «Арсенале»
3сегодня, 10:15
Лукин из ЦСКА уверен, что клуб победит в Лиге Европы в будущем: «6-е место в РПЛ нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Засыпаем и представляем, как берем трофей»
12сегодня, 09:58
Матч между Россией и Беларусью пройдет в Минске
2сегодня, 09:33
Генич о Солари в «Спартаке»: «Это скорее креатура от Барко, они играли вместе и по этим же каналам приглашают. Для нас он пока кот в мешке»
10сегодня, 08:58
Рекомендуем