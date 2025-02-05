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Мостовой – о Сафонове в «ПСЖ»: «Я советов не даю. Матвей – взрослый парень, получает удовольствие от всего»

Александр Мостовой оценил статус Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Экс-футболист высказался в предматчевом шоу накануне игры «Ле-Мана» и «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире, комментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

– Александр, как вам игра Матвея в «ПСЖ»? Все-таки уже и в Лиге чемпионов поиграл, и в Кубке Франции, чемпионате. На ваш взгляд, есть ли шансы у Матвея стать основным вратарем, окончательно вытеснить Доннарумму?

– Когда Матвея подписали, я говорил, что Доннарумма просто так свое место не отдаст. Он на данный момент входит в тройку лучших вратарей мира.

Другое дело, что так как игр много, Матвей будет получать игровое время – и он получает. Чаще в Кубке Франции или еще где-то. И благодаря тому, что у Доннаруммы тоже были серьезные травмы, то столкновение. Поэтому Матвей правильно делает: играет, когда выпускают, а когда не выпускают – понимает, что не основной вратарь, стандартная ситуация для вратарей, так часто бывает.

– Дадите ли совет? Как вести себя в такой ситуации: сидеть спокойно и ждать своего часа, когда травмируется Доннарумма.

– Я советов не даю. Матвей – взрослый парень, он подписал хороший контракт с одной из сильнейших команд Европы, получает удовольствие от всего: тренировочного процесса, быта. Ясно, что хочется играть больше, но он же тоже понимает, куда он шел, там Доннарумма. Просто показывать игру в матчах, которые ему предоставляет Луис Энрике, тем самым зарабатывая авторитет болельщиков и тренера, и таким путем доказывать, что он готов стоять на полноценной основе.

На данный момент это так. Помните, когда Доннарумма получил ту страшную травму, слава богу, что там ничего серьезного не произошло, все же тоже говорили, что вот сейчас Сафонов будет номер 1 – ну нет, если Доннарумма не будет первым номером, он скажет: «я ухожу, продавайте меня», – заявил бывший игрок «Страсбура» в совместном эфире Спортса’’ и телеканала «Старт».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoПСЖ
logoАлександр Мостовой
logoлига 1 Франция
logoКубок Франции
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатвей Сафонов
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