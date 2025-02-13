«ПСЖ» рассматривает Меньяна и Шевалье из «Лилля» на замену Доннарумме. Джанлуиджи не убеждает Энрике в этом сезоне

«ПСЖ» рассматривает возможность подписания Майка Меньяна.

GFFN со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери пишет, что парижане считают вратаря «Милана » кандидатом на замену Джанлуиджи Доннарумме , который, как утверждается, не убеждает Луиса Энрике своими выступлениями в этом сезоне.

L’Équipe также сообщает об интересе «ПСЖ » к голкиперу «Лилля » Люка Шевалье. Отмечается, что в случае покупки голкипера этим летом Доннарумма может покинуть клуб и вернуться в Серию А.

Контракт Меньяна с «Миланом» истекает в 2026 году. Соглашение о продлении пока не достигнуто.