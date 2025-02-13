«ПСЖ» рассматривает Меньяна и Шевалье из «Лилля» на замену Доннарумме. Джанлуиджи не убеждает Энрике в этом сезоне
«ПСЖ» рассматривает возможность подписания Майка Меньяна.
GFFN со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери пишет, что парижане считают вратаря «Милана» кандидатом на замену Джанлуиджи Доннарумме, который, как утверждается, не убеждает Луиса Энрике своими выступлениями в этом сезоне.
L’Équipe также сообщает об интересе «ПСЖ» к голкиперу «Лилля» Люка Шевалье. Отмечается, что в случае покупки голкипера этим летом Доннарумма может покинуть клуб и вернуться в Серию А.
Контракт Меньяна с «Миланом» истекает в 2026 году. Соглашение о продлении пока не достигнуто.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: GFFN
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