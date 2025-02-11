Доннарумма локтем ударил Ажорка по затылку в борьбе за мяч вне вратарской в матче ЛЧ. Судья не дал пенальти и карточку вратарю «ПСЖ» в игре с «Брестом»

Джанлуиджи Доннарумма ударил локтем Людовика Ажорка в матче с «Брестом».

«ПСЖ» на выезде разгромил «Брест» (3:0) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

В начале 2-го тайма Доннарумма ударил Ажорка локтем по затылку перед тем, как выбить мяч кулаком в верховой борьбе за пределами вратарской площади.

Форвард «Бреста » упал на газон, но главный арбитр матча Ирфан Пельто не стал назначать пенальти и не показал карточку вратарю «ПСЖ ».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.