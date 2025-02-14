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  • Генич о Гарсии в «Спартаке»: «Он мог оказаться в России несколько лет назад. Игрок давно на виду, был в шорт-листах. Отзывы очень приличные по игре за АЕК»
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Генич о Гарсии в «Спартаке»: «Он мог оказаться в России несколько лет назад. Игрок давно на виду, был в шорт-листах. Отзывы очень приличные по игре за АЕК»

Константин Генич высказался о новых легионерах «Спартака».

В феврале клуб объявил о переходе Пабло Солари из «Ривер Плейт» и Ливая Гарсии из греческого АЕК. Трансфер первого оценивается в 12 млн евро с учетом бонусов, второго – в 18,7 млн евро.

– Что за игроки Ливай Гарсия и Солари? Целесообразно ли покупать игроков за большие суммы?

– Не хочу говорить о целесообразности. Есть разные надбавки, некоторым игрокам персонально увеличивают контракт. Не так просто договориться с другими клубами.

«Спартак» ведь пытается взять хороших футболистов, лидеров команд. Солари играл с Барко в «Ривер Плейт», Эсекиэль дал ему хорошую рекомендацию. В первую очередь он игрок на фланг. При необходимости он может продублировать Угальде на острие.

Та же самая история и с Гарсией. Он мог оказаться в России еще несколько лет назад. Не помню, про какую команду шла речь. Но цена на тот момент была несоизмерима с той, что заплатил «Спартак».

Этот футболист давно на виду, был в шорт‑листах. Отзывы о нем очень приличные по игре за АЕК. В «Спартаке» надо привыкать к новым требованиям, по одному матчу говорить о нем рано, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛивай Гарсия
logoвысшая лига Греция
logoМанфред Угальде
logoЭсекиэль Барко
logoвысшая лига Аргентина
logoРивер Плейт
logoКонстантин Генич
деньги
logoАЕК
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