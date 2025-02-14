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Константин Генич: «Спартак» хочет сместить «Зенит» с трона. Возможно, лукойловская перчатка долетит»

Константин Генич заявил, что «Спартак» хочет сместить «Зенит» с трона в Мир РПЛ.

«У «Спартака» раньше был один центр принятия решений – Леонид Федун. Сейчас «Лукойл» имеет деньги и возможности. Тот самый случай, когда перчатка Шамиля Газизова до «Зенита» не долетела. Возможно, лукойловская перчатка долетит.

«Спартак» очень хочет сместить «Зенит» с трона. Плюс клуб тотально доверяет Станковичу и в лице руководства слушает, какие позиции хочет усилить тренер», – сказал комментатор «Матч ТВ».

После 18 туров «Спартак» идет третьим и на два очка отстает от лидирующего «Краснодара», у которого столько же баллов, сколько и у «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
Лукойл
logoЛеонид Федун
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