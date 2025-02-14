  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о «Динамо»: «Попадание в тройку будет хорошим результатом в РПЛ, они не повторят прошлогодний финт ушами. Для Лички это ключевая весна, критиковать его можно за отсутствие баланса»
3

Генич о «Динамо»: «Попадание в тройку будет хорошим результатом в РПЛ, они не повторят прошлогодний финт ушами. Для Лички это ключевая весна, критиковать его можно за отсутствие баланса»

Константин Генич поделился ожиданиями от «Динамо» во второй части сезона.

После 18 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В феврале «Динамо» приняло участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Команда Марцела Лички заняла 6-е место, не забив по ходу турнира ни одного мяча.

– Чего ждать от «Динамо» весной?

– На турнире мы увидели разобранный вариант «Динамо», хотя были хорошие моменты со «Спартаком» и «Краснодаром». Мяч не лез в ворота. Матч с «Ростовом» – просто провал. Глубоко копать тут не стоит. Точно было понятно, что клубу необходим крайний защитник, они с ним договорились в лице парагвайца Касераса.

Критиковать Личку можно за отсутствие баланса. Если Марцел будет играть сугубо от обороны, это вряд ли понравится руководству. Молодцы, что решили жестко вопрос с Бителло и не прогнулись. В остальном – у них хорошие фланги и не такая глубокая скамейка, к сожалению.

Весной должен выглядеть лучше Артур, думаю, что мы неоднократно услышим традиционное «Нгамалеее» от Черданцева. В Тюкавине есть потенциал, чтобы он выкинул лишние мысли из головы и вернулся на прошлогодний уровень.

Покупать нападающего бессмысленно, есть Маухуб. «Динамо» не требуется большое количество новичков, чтобы ввязаться в борьбу за чемпионство. Ощущение, что такой цели у «Динамо» нет.

Личка выигрывал чемпионство в Беларуси, но попадание в тройку для клуба будет хорошим результатом. И есть глобально важная цель – выступить удачно в Кубке. Динамовцы понимают, что с нынешними ресурсами они не могут повторить финт ушами, как в прошлом году, но такие вещи не поставишь на поток. Сейчас ключевая весна для Лички, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
logoБителло
logoГеоргий Черданцев
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoFONBET Кубок России
logoМатч ТВ
logoЭль-Мехди Маухуб
logoМуми Нгамале
logoКонстантин Генич
logoАртур Гомес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Непомнящий о «Динамо»: «Какая-то мягкая игрушка: не умеют бороться, не хватает характера, нет стержня. Качество игроков у них приличное, кроме обороны»
20сегодня, 15:50
Контракт Лички с «Динамо» – до конца сезона. Его продлят на год, если команда попадет в топ-3 или выиграет Кубок России («РБ Спорт»)
19сегодня, 13:25
Почему этот сезон – последний шанс для Лички в «Динамо»
76вчера, 20:12
Личка о будущем: «Есть опыт в «Динамо», и через два года могу работать в другой команде. Живу только настоящим и чуть‑чуть завтрашним днем»
32вчера, 05:00
Рекомендуем
Главные новости
Роналдо об уходе из «Барсы»: «Это был удар под дых. У них давняя проблема с менеджментом, Ривалдо, Роналдиньо и Неймар тоже ушли по-плохому»
1724 минуты назад
«Брайтон» – «Челси». 3:0 – Минте сделал дубль. Онлайн-трансляция
12832 минуты назадLive
«Спартак» предложил 25 млн евро за Жедсона «Бешикташу» (Ягиз Сабунджуоглу)
3935 минут назад
Винисиус хочет зарабатывать 25 млн евро в год чистыми в «Реале» – на 10 млн больше Мбаппе и Беллингема (Cadena SER)
3852 минуты назад
Сунесс о ливерпульском дерби: «Люди любят агрессию и зрелище. Это инстинкт гладиаторов, восходящий к Колизею. «Эвертон» вышел усадить игроков «Ливерпуля» на задницы – «красные» редко такое видят»
9сегодня, 20:38
«Барса» хотела продлить Иньиго, но не может из-за проблем с ФФП. Клуб пытается договориться с Ла Лигой
14сегодня, 20:33
Фанаты «МЮ» проведут акцию против руководства: «Атмосфера вокруг клуба – просто сточная канава. Отрыв от сообщества хоронит фанатскую культуру. Надо убрать Глейзеров и их гору долгов»
10сегодня, 20:12
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
84сегодня, 20:04Live
«Реал» может перевести Асенсио в первую команду на постоянной основе и не покупать центрального защитника
43сегодня, 19:58
Бабич отказался от трансфера в Саудовскую Аравию зимой, чтобы помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство. Переезд на Ближний Восток возможен летом («СЭ»)
25сегодня, 19:47
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о Дембеле, забившем 15 голов в 8 матчах в 2025-м: «Мое лучшее решение – не позволить ему сыграть с «Арсеналом». Остальное он сделал сам»
7 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Нантом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова – с «Тулузой»
212 минут назад
В «МЮ» из «ПСЖ» перейдет бизнес-директор Армстронг
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье, «Болонья» победила «Торино»
518 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» и «Аугсбург» сыграли вничью, «Байер» примет «Баварию» в субботу, «Боруссия» Дортмунд встретится с «Бохумом»
233 минуты назад
Росси о Фергюсоне на своем прощальном матче: «Он относится ко мне как к Роналду, хотя я не так много сделал в «МЮ». Он сразу согласился, я очень горжусь этим»
141 минуту назад
Уокер о Гвардиоле: «Если вы не одержимы футболом – не добьетесь таких результатов. Он один из лучших тренеров в мировом футболе, если не лучший»
356 минут назад
Гол Энцо на 35-й отменен из-за толчка соперника в спину. «Брайтон» сделал счет 2:0 спустя 3 минуты
4сегодня, 20:50
«Торино» о ситуации с Иличем: «Сильный игрок. Посмотрим, что произойдет. Если останется, это будет усилением для нас»
3сегодня, 20:15
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Хетафе», «Реал» и «Атлетико» сыграют в субботу, «Барселона» – в понедельник
7сегодня, 20:03Live
Рекомендуем