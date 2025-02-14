Генич о «Динамо»: «Попадание в тройку будет хорошим результатом в РПЛ, они не повторят прошлогодний финт ушами. Для Лички это ключевая весна, критиковать его можно за отсутствие баланса»

Константин Генич поделился ожиданиями от «Динамо» во второй части сезона.

После 18 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В феврале «Динамо» приняло участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Команда Марцела Лички заняла 6-е место, не забив по ходу турнира ни одного мяча.

– Чего ждать от «Динамо» весной?

– На турнире мы увидели разобранный вариант «Динамо», хотя были хорошие моменты со «Спартаком» и «Краснодаром». Мяч не лез в ворота. Матч с «Ростовом» – просто провал. Глубоко копать тут не стоит. Точно было понятно, что клубу необходим крайний защитник, они с ним договорились в лице парагвайца Касераса.

Критиковать Личку можно за отсутствие баланса. Если Марцел будет играть сугубо от обороны, это вряд ли понравится руководству. Молодцы, что решили жестко вопрос с Бителло и не прогнулись. В остальном – у них хорошие фланги и не такая глубокая скамейка, к сожалению.

Весной должен выглядеть лучше Артур , думаю, что мы неоднократно услышим традиционное «Нгамалеее» от Черданцева . В Тюкавине есть потенциал, чтобы он выкинул лишние мысли из головы и вернулся на прошлогодний уровень.

Покупать нападающего бессмысленно, есть Маухуб. «Динамо» не требуется большое количество новичков, чтобы ввязаться в борьбу за чемпионство. Ощущение, что такой цели у «Динамо» нет.

Личка выигрывал чемпионство в Беларуси, но попадание в тройку для клуба будет хорошим результатом. И есть глобально важная цель – выступить удачно в Кубке. Динамовцы понимают, что с нынешними ресурсами они не могут повторить финт ушами, как в прошлом году, но такие вещи не поставишь на поток. Сейчас ключевая весна для Лички, – сказал комментатор «Матч ТВ».