Генич о «Динамо»: «Попадание в тройку будет хорошим результатом в РПЛ, они не повторят прошлогодний финт ушами. Для Лички это ключевая весна, критиковать его можно за отсутствие баланса»
После 18 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
В феврале «Динамо» приняло участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Команда Марцела Лички заняла 6-е место, не забив по ходу турнира ни одного мяча.
– Чего ждать от «Динамо» весной?
– На турнире мы увидели разобранный вариант «Динамо», хотя были хорошие моменты со «Спартаком» и «Краснодаром». Мяч не лез в ворота. Матч с «Ростовом» – просто провал. Глубоко копать тут не стоит. Точно было понятно, что клубу необходим крайний защитник, они с ним договорились в лице парагвайца Касераса.
Критиковать Личку можно за отсутствие баланса. Если Марцел будет играть сугубо от обороны, это вряд ли понравится руководству. Молодцы, что решили жестко вопрос с Бителло и не прогнулись. В остальном – у них хорошие фланги и не такая глубокая скамейка, к сожалению.
Весной должен выглядеть лучше Артур, думаю, что мы неоднократно услышим традиционное «Нгамалеее» от Черданцева. В Тюкавине есть потенциал, чтобы он выкинул лишние мысли из головы и вернулся на прошлогодний уровень.
Покупать нападающего бессмысленно, есть Маухуб. «Динамо» не требуется большое количество новичков, чтобы ввязаться в борьбу за чемпионство. Ощущение, что такой цели у «Динамо» нет.
Личка выигрывал чемпионство в Беларуси, но попадание в тройку для клуба будет хорошим результатом. И есть глобально важная цель – выступить удачно в Кубке. Динамовцы понимают, что с нынешними ресурсами они не могут повторить финт ушами, как в прошлом году, но такие вещи не поставишь на поток. Сейчас ключевая весна для Лички, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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