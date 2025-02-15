Генич о Солари в «Спартаке»: «Это скорее креатура от Барко, они играли вместе и по этим же каналам приглашают. Для нас он пока кот в мешке»
Константин Генич высказался о переходе Пабло Солари в «Спартак».
«Мы не знаем возможностей Солари. Мало людей в России следящих за аргентинским футболом. Солари – это скорее креатура от Барко. Они играли вместе и по этим же каналам приглашают Солари на позицию вингера. Соответственно, на место Бонгонды.
Как Тео будет себя вести, когда прибудет новый игрок – непонятно. А Бонгонда на хорошем отрезке для «Спартака» немало пользы принес. С его гола в ворота ЦСКА началась реинкарнация красно-белых, а затем и победная серия. Для нас же Солари пока является котом в мешке», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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