Генич о Солари в «Спартаке»: «Это скорее креатура от Барко, они играли вместе и по этим же каналам приглашают. Для нас он пока кот в мешке»

Константин Генич высказался о переходе Пабло Солари в «Спартак».

«Мы не знаем возможностей Солари. Мало людей в России следящих за аргентинским футболом. Солари – это скорее креатура от Барко . Они играли вместе и по этим же каналам приглашают Солари на позицию вингера. Соответственно, на место Бонгонды .

Как Тео будет себя вести, когда прибудет новый игрок – непонятно. А Бонгонда на хорошем отрезке для «Спартака » немало пользы принес. С его гола в ворота ЦСКА началась реинкарнация красно-белых, а затем и победная серия. Для нас же Солари пока является котом в мешке», – сказал комментатор «Матч ТВ».