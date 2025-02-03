Расторжение контракта с Абеной – один из вариантов для «Спартака» на фоне перехода Леви Гарсии (Metaratings)
Миенти Абена может покинуть «Спартак».
Красно-белые рассматривают расторжения договора с 30-летним центральным защитником на фоне возможного подписания нападающего Леви Гарсии, сообщает Metaratings.
Отмечается, что расторжение контракта с Миенти Абеной – одно из наиболее вероятных решений, если руководство клуба не найдет другой клуб для Хесуса Медины.
Ситуацию осложняет то, что Абена заигран уже за две команды в течение одного сезона, и его трансфер в другой клуб невозможен, а «Спартак» нуждаются в освобождении недостающего места в легионерской заявке под Гарсию.
В этом сезоне Абена провел 5 матчей в Мир РПЛ. Он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ференцвароша».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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