«МЮ» интересен Шешко, за форвардом следят с 2018 года. Стиль игры лучшего бомбардира «Лейпцига» подходит Амориму
«Манчестер Юнайтед» интересен Беньямин Шешко.
Как сообщает The Athletic, «МЮ» следит за словенским форвардом еще с 2018 года.
«Юнайтед» вел переговоры по Шешко в первое лето при Эрике тен Хаге (в 2022-м), но игрок не был готов к переходу. Обсуждения также шли в прошлом году.
Отмечается, что стиль игры 21-летнего форварда «Лейпцига» подходит тренеру «МЮ» Рубену Амориму. Однако факторами, осложняющими потенциальный трансфер, называют ожидаемую плату за сделку и интерес «Арсенала».
Статистику игрока можно изучить здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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