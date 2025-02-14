«МЮ» интересен Шешко, за форвардом следят с 2018 года. Стиль игры лучшего бомбардира «Лейпцига» подходит Амориму

«Манчестер Юнайтед» интересен Беньямин Шешко.

Как сообщает The Athletic, «МЮ» следит за словенским форвардом еще с 2018 года.

«Юнайтед » вел переговоры по Шешко в первое лето при Эрике тен Хаге (в 2022-м), но игрок не был готов к переходу. Обсуждения также шли в прошлом году.

Отмечается, что стиль игры 21-летнего форварда «Лейпцига » подходит тренеру «МЮ» Рубену Амориму . Однако факторами, осложняющими потенциальный трансфер, называют ожидаемую плату за сделку и интерес «Арсенала».

Статистику игрока можно изучить здесь .