«Арсенал» не подпишет Шешко зимой. Клуб рассматривает Кунью и Нико Уильямса (ESPN)

«Арсенал» вряд ли сможет подписать Беньямина Шешко в зимнее трансферное окно.

Интерес «Арсенала » к форварду «Лейпцига » возник еще прошлым летом, однако тогда он продлил контракт с немецким клубом.

Как сообщает ESPN, сейчас существует реальная вероятность, что игроку могут разрешить покинуть клуб в конце сезона. Стоимость трансфера может составить 70-75 млн евро, однако «Лейпциг » не хочет санкционировать его уход в январе.

Учитывая растущую уверенность в том, что Шешко останется в Германии, «Арсеналу» необходимо рассмотреть другие варианты, если клуб хочет усилить состав зимой.

Отмечается, что «канониры» рассматривают не только центральных нападающих. Им интересны Матеус Кунья из «Вулверхэмптона » и Нико Уильямс из «Атлетика ». Однако в первом случае сделка зимой вряд ли возможна. В контракте Нико же есть пункт об отступных в размере около 60 млн евро.

Кроме того, «Арсенал» продолжает изучать возможность подписания 18-летнего полузащитника Сверре Нюпана из «Русенборга ». Молодой норвежец привлек интерес ряда клубов, в том числе из City Football Group. Считается, что он может сначала присоединиться к «Жироне», а не к «Манчестер Сити ».