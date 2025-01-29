«Арсенал» не подпишет Шешко зимой. Клуб рассматривает Кунью и Нико Уильямса (ESPN)
Интерес «Арсенала» к форварду «Лейпцига» возник еще прошлым летом, однако тогда он продлил контракт с немецким клубом.
Как сообщает ESPN, сейчас существует реальная вероятность, что игроку могут разрешить покинуть клуб в конце сезона. Стоимость трансфера может составить 70-75 млн евро, однако «Лейпциг» не хочет санкционировать его уход в январе.
Учитывая растущую уверенность в том, что Шешко останется в Германии, «Арсеналу» необходимо рассмотреть другие варианты, если клуб хочет усилить состав зимой.
Отмечается, что «канониры» рассматривают не только центральных нападающих. Им интересны Матеус Кунья из «Вулверхэмптона» и Нико Уильямс из «Атлетика». Однако в первом случае сделка зимой вряд ли возможна. В контракте Нико же есть пункт об отступных в размере около 60 млн евро.
Кроме того, «Арсенал» продолжает изучать возможность подписания 18-летнего полузащитника Сверре Нюпана из «Русенборга». Молодой норвежец привлек интерес ряда клубов, в том числе из City Football Group. Считается, что он может сначала присоединиться к «Жироне», а не к «Манчестер Сити».
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