Деку допустил, что Шченсны останется в «Барсе»: «Войчех может дать нам многое. Он вратарь высокого уровня и важен для раздевалки из-за харизмы»
Деку не исключил, что Войчех Шченсны останется в «Барселоне».
«Мы еще не говорили [о продлении контракта]. Он вратарь высокого уровня, большой профессионал с большим опытом, который, как и другие, очень важен для раздевалки из-за своей харизмы.
Двигаться нужно постепенно. Эйфория не должна подталкивать нас к принятию поспешных решений. Если он счастлив и преуспевает здесь, то на него стоит рассчитывать, потому что в следующем году он может дать нам многое. Но я пока не знаю его планов.
Мы пока не общались [о продлении контракта], но обязательно поговорим в ближайшем будущем», — пояснил спортивный директор «Барсы».
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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