Шченсны потерял собаку во время прогулки по пляжу. Нала вернулась домой на следующий день
Войчех Шченсны потерял собаку.
Вратарь «Барселоны» потерял собаку по кличке Нала во время прогулки по пляжу Кастельдефельс в понедельник днем. Он попросил о помощи в поисках в соцсетях.
Сообщение, опубликованное в аккаунте noticiasdecastelldefels, репостнула жена Роберта Левандовского Анна.
Сегодня на той же странице появился пост о том, что питомец Шченсного вернулся домой. Не уточняется, помог ли кто-то футболисту найти его.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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