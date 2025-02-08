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  • «Барса» и Шченсны готовы продлить контракт еще на сезон. Решение примут весной, основываясь на выступлениях вратаря
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«Барса» и Шченсны готовы продлить контракт еще на сезон. Решение примут весной, основываясь на выступлениях вратаря

«Барселона» может продлить контракт с Войчехом Шченсным.

Как сообщает Diario Sport, обе стороны открыты для продолжения сотрудничества еще на один сезон. Окончательное решение будет принято весной, решающим фактором станет выступление поляка до конца текущего сезона.

Вратарь выходил в стартовом составе команды в последних пяти матчах подряд. Отмечается, что Шченсны набирает уверенность в себе и ставит цель проявить себя на все 100% к решающим матчам сезона.

Решение о контракте также будет зависеть от того, останется ли в клубе Иньяки Пенья и как быстро восстановится Марк-Андре тер Стеген.

Со своей стороны, Шченсны и его семья прекрасно адаптировались к жизни в Барселоне. Кроме того, у него прекрасные отношения с Робертом Левандовским. Учитывая имеющиеся факторы, игрок готов остаться в клубе, даже если станет вторым номером после тер Стегена.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoВойчех Шченсны
logoРоберт Левандовски
logoМарк-Андре тер Стеген
logoИньяки Пенья
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