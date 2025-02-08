У Пеньи и Флика состоялся «неприятный разговор». Вратарь, переставший играть за «Барсу» из-за опоздания, задумался о будущем в клубе (Diario Sport)

Иньяки Пенья обсудил с Ханси Фликом свою ситуацию в «Барселоне».

25-летний воспитанник каталонцев стал основным вратарем после тяжелой травмы Марка-Андре тер Стегена . Пенья опоздал на тренировку команды перед матчем с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании (2:0), из-за чего в стартовом составе каталонцев вышел Войчех Шченсны . Иньяки затем провел еще несколько матчей, но с 18 января не выходил на поле.

Несколько дней назад у Пеньи и Флика состоялся «напряженный и неприятный разговор», по итогам которого у голкипера остался осадок.

Иньяки хотел узнать причину того, что он утратил место в стартовом составе, и футболист обратился к тренеру. Немец указал на опоздание. Вратарь признался, что понимает важность пунктуальности для Флика, однако, по мнению Ханси, игрок был недостаточно самокритичен, когда пытался упомянуть другие ситуации, произошедшие в течение сезона.

Флик призвал вратаря принять новую реальность, и у Пеньи после беседы осталось ощущение, что с этого момента ему будет очень трудно снова получить игровое время, сообщает Diario Sport.

Некоторые источники утверждают, что уроженец Аликанте даже серьезно рассматривает свое будущее в клубе. Однако Пенья продолжит работать над тем, чтобы вернуть себе утраченное в последних матчах положение в команде.

Флик об опоздании Пеньи: «В Испании, возможно, другой менталитет. Но игроки – профессионалы, они должны приходить вовремя»