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  • Рэтклифф хочет видеть в качестве стадиона «МЮ» не аналог «Уэмбли», а «северный «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (The Independent)
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Рэтклифф хочет видеть в качестве стадиона «МЮ» не аналог «Уэмбли», а «северный «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (The Independent)

Владелец «Манчестер Юнайтед» планирует равняться на стадион «Тоттенхэма».

Сэр Джим Рэтклифф хочет видеть «многофункциональный стадион» мирового класса после реконструкции или строительства новой арены на месте «Олд Траффорд». Он смотрит на проект не как на «северный «Уэмбли», а скорее как на «северный «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», сообщает The Independent. 

Ранее стало известно, что правительство поддержало проект «Ман Юнайтед» по реновации стадиона. Рассматривается либо реконструкция «Олд Траффорд», либо строительство нового стадиона на 100 000 человек. Клуб должен принять решение о предпочтительном варианте до лета.

Отмечается, что на стадион «шпор» планирует ориентироваться и «Ньюкасл», планирующий реконструкцию «Сент-Джеймс Парк». «Челси» тоже нравится «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Стадион «Тоттенхэма» – лучший в АПЛ по версии Daily Mail, «Арсенала» – 2-й, «Ливерпуля» – 3-й, «Сити» – 7-й, «МЮ» – 9-й, у «Борнмута» – худший

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Independent
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