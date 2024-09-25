  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» хочет проводить боксерские поединки на новом стадионе. В клубе рассчитывают лишить «Уэмбли» самых статусных боев
3

«МЮ» хочет проводить боксерские поединки на новом стадионе. В клубе рассчитывают лишить «Уэмбли» самых статусных боев

«Манчестер Юнайтед» планирует проводить боксерские поединки на новом стадионе.

Ранее стало известно, что манкунианцы рассматривают возможность строительства новой арены на 100 000 зрителей за 2 миллиарда фунтов.

По информации Daily Mail, в клубе хотят побороться с «Уэмбли» за большие боксерские поединки. На прошлой неделе 96 000 человек посетили столичную арену на бое Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа.

В «МЮ» уверены, что новый стадион сможет вместить до 110 тысяч зрителей, и этот факт поможет городу стать боксерской столицей Великобритании.

Отмечается, что на «Олд Траффорд» не проводилось ни одного боя с октября 1993 года.

«МЮ» о проекте стадиона на 100 000 мест: «Экономика Великобритании может получить дополнительные 7,3 млрд фунтов в год»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoОлд Траффорд
logoпремьер-лига Англия
бизнес
болельщики
logoУэмбли
logoЭнтони Джошуа
стадионы
logoбокс
logoДаниэль Дюбуа
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» о проекте стадиона на 100 000 мест: «Экономика Великобритании может получить дополнительные 7,3 млрд фунтов в год»
28вчера, 16:47Фото
«МЮ» снесет «Олд Траффорд», если будет строить новый стадион. От передачи арены молодежке и женской команде отказались (Daily Mail)
3319 сентября, 14:23
Фанаты «МЮ» освистали Каземиро после 1-го тайма матча с «Ливерпулем». Команда дважды пропустила после ошибок бразильца
541 сентября, 16:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макларен о конфликте тен Хага и Роналду: «Эрик пришел с рядом принципов, установил правила – если игрок не бегал, то не играл. Он не считал, что есть необходимость адаптироваться – а другие тренеры пытались»
1918 минут назад
Три главные продажи «Спартака»? Тест по трансферам красно-белых
19 сентября, 15:00Спецпроект
Клубное ТВ «Реала» о судействе в матче с «Алавесом»: «Не исключаем, что игроки «Мадрида» получат еще больше желтых, пока будут спать»
3535 минут назад
Карпукас о Медиалиге: «Это не футбол. Молодым нравится – можно материться и делать все, что запрещено. Многие из «Локомотива» пошли на финал, мало кому понравилось»
1048 минут назад
Варан объявил о завершении карьеры в 31 год. Он 4 раза побеждал в ЛЧ с «Реалом» и выиграл ЧМ-2018
5959 минут назад
Мостовой о Пьяниче в ЦСКА: «Хороший футболист даже в 34 года, люди спокойно играют в 37-38. Не надо проводить никаких аналогий с Шюррле и Маркизио»
46сегодня, 07:58
Пьянич едет в ЦСКА, 9,5 года тюрьмы для Бугаева, победы «Сити», «Реала» и «Челси», заявление режиссера шоу Загитовой и другие новости
27сегодня, 06:10
Жирков о том, может ли Соболев избежать негатива от болельщиков «Зенита»: «Если будет забивать как Холанд, то почему нет?»
40сегодня, 05:55
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» прошел «Уотфорд», «Челси» забил 5 голов «Барроу»
88вчера, 20:57
Лига Европы стартует! «МЮ» примет «Твенте», «Динамо» Киев против «Лацио», ПАОК Оздоева и Чалова сыграет с «Галатасараем»
27сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Твенте». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1 минуту назад
Шаронов про Батракова: «Он занимал последнее место в команде по тестам на физическую готовность. Но при этом отличался от остальных пониманием игры и работой с мячом»
18 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Динамо» Владивосток играет с «Шинником», «Урал» примет «СКА Хабаровск», «Сокол» в гостях у «Орла»
3917 минут назадLive
Кубок Китая. Полуфинал. «Шанхай» Слуцкого на выезде сыграет с «Шанхай Порт»
334 минуты назад
«Челси» ведет переговоры с Qatar Airways о титульном спонсорстве. Название авиакомпании разместят на игровой форме (Sky Sports)
2сегодня, 08:15
Шаронов о Дзюбе в «Акроне»: «Артем не любит сидеть на лавке, но слегка удивительно, что он сразу оказался в основе. Команда ему не очень подходит»
1сегодня, 07:50
«Барселона» – «Хетафе». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
8сегодня, 07:35
Бразилец Витор из «Акрона» о паспорте РФ: «Такие мысли были. Мы с отцом говорили о Марио Фернандесе. Если задержусь в России надолго, буду рад защищать цвета сборной»
4сегодня, 07:20
LEON Вторая лига Б. «Севастополь» против «Астрахани» в перенесенном матче
сегодня, 07:10
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Хетафе», «Атлетико» и «Сельта» сыграют в четверг
120сегодня, 07:10