«МЮ» хочет проводить боксерские поединки на новом стадионе. В клубе рассчитывают лишить «Уэмбли» самых статусных боев
«Манчестер Юнайтед» планирует проводить боксерские поединки на новом стадионе.
Ранее стало известно, что манкунианцы рассматривают возможность строительства новой арены на 100 000 зрителей за 2 миллиарда фунтов.
По информации Daily Mail, в клубе хотят побороться с «Уэмбли» за большие боксерские поединки. На прошлой неделе 96 000 человек посетили столичную арену на бое Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа.
В «МЮ» уверены, что новый стадион сможет вместить до 110 тысяч зрителей, и этот факт поможет городу стать боксерской столицей Великобритании.
Отмечается, что на «Олд Траффорд» не проводилось ни одного боя с октября 1993 года.
«МЮ» о проекте стадиона на 100 000 мест: «Экономика Великобритании может получить дополнительные 7,3 млрд фунтов в год»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
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