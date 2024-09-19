«МЮ» снесет «Олд Траффорд», если будет строить новый стадион. От передачи арены молодежке и женской команде отказались (Daily Mail)
Ранее стало известно, что манкунианцы рассматривают возможность строительства нового стадиона на 100 000 зрителей за 2 миллиарда фунтов. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не снесет «Олд Траффорд», если построит новую арену, а сократит вместимость и отдаст ее женской и молодежной командам.
Однако теперь клуб готов отказаться от этих планов, утверждает Daily Mail. Если «МЮ» будет строить новый стадион, а не реконструировать старый, то «Олд Траффорд» снесут.
В клубе решили, что план по передаче стадиона женской и молодежной командам и сокращению вместимости слишком сложен. Проект обошелся бы в сотни миллионов фунтов.
В то же время «Манчестер Юнайтед» создаст фокус-группу по наследию, чтобы убедиться, что исторические элементы «Олд Траффорда» будут сохранены.
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