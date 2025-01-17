  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Реконструкция «Олд Траффорд» увеличит вместимость до 87 тысяч человек, новая арена может вмещать 100 тысяч. «МЮ» должен сделать выбор до лета
13

Реконструкция «Олд Траффорд» увеличит вместимость до 87 тысяч человек, новая арена может вмещать 100 тысяч. «МЮ» должен сделать выбор до лета

В «Манчестер Юнайтед» продолжают решать судьбу стадиона.

Рабочая группа по обновлению «Олд Траффорд» закончила технико-экономическую работу по разработке вариантов строительства нового или реконструкции существующей арены.

Рабочая группа определила, что благодаря реконструкции вместимость «Олд Траффорд» может увеличиться до 87 тысяч, а потенциальная вместимость нового стадиона – до 100 тысяч. Оба варианта остаются на рассмотрении, «МЮ» должен принять решение о предпочтительном варианте до лета. 

Было также опрошено более 50 тысяч болельщиков «Манчестер Юнайтед», созданы фокус-группы и проведены дни открытых дверей на «Олд Траффорд» для информирования о работе целевой группы.

Опрос показал, что более 90% болельщиков положительно относятся к амбициям по созданию стадиона мирового уровня.

Строительство нового стадиона на месте «Олд Траффорд» – предпочтительный вариант для 52% опрошенных болельщиков. Реконструкцию существующего стадиона предпочли 31%, еще 17% не определились.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoОлд Траффорд
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
стадионы
болельщики
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим об «МЮ»: «Есть трудности с высоким прессингом, команда не привыкла и начинает нервничать. С «Саутгемптоном» не было недостатка энтузиазма, но отсутствовали скорость и контроль»
4сегодня, 08:45
У «МЮ» 1 удар в створ в 1-м тайме домашней игры с «Саутгемптоном», у гостей – 5. «Святые» ведут благодаря автоголу Угарте
9вчера, 20:53
Стадион «Тоттенхэма» – лучший в АПЛ по версии Daily Mail, «Арсенала» – 2-й, «Ливерпуля» – 3-й, «Сити» – 7-й, «МЮ» – 9-й, у «Борнмута» – худший
3926 декабря 2024, 10:42
Аморим о протекающей крыше на «Олд Траффорд»: «Если бы я знал как, решил бы все проблемы «МЮ», даже эту. Момент сложный, но мы найдем ответы»
4224 декабря 2024, 16:36
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о машинах: «Мерседес» – мягкий, удобный, у меня есть, а еще «Кадиллак» и «Хаммер». В спорткары скрученным залезаешь, сидеть неудобно, где скорость набирать? Везде камеры, штрафы»
58 минут назад
«Барса» сообщила, что стала первым клубом в мире с 20+ млн подписчиков на ютубе
827 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Монпелье», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Лансом» в субботу
137 минут назадLive
Свищев о возвращении пива на стадионы: «Достигнуто принципиальное понимание того, что вопрос должен быть решен положительно»
4454 минуты назад
Бителло хотел больше 2 млн евро в год по новому контракту с «Динамо». Сейчас ему платят 1,2-1,3 млн (Metaratings)
1955 минут назад
Пеп о реакции на 10-летний контракт Холанда: «Можете повторить? Вы уверены?» Может, погода в Манчестере лучше, чем в Норвегии. И он понимает, что лучшего места нет»
10сегодня, 17:25
Матчей на «Камп Ноу» не будет до мая. «Барселона» продлила абонементы на «Олимпик Льюис Компанис» до 23 апреля
3сегодня, 17:20
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Таавуна»
9сегодня, 17:01Live
«МЮ» не продал Гарначо «Наполи» за 50 млн евро – хочет намного больше. «Баварии», «Ювентусу» и «Челси» вингер тоже интересен
37сегодня, 16:59
«Барса» хочет сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком постепенно: «Нельзя давать 15 млн евро 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше» (Diario Sport)
48сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. Гиттенс в старте, Мармуш не сыграет. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
32 минуты назад
«Монпелье» – «Монако». 0:1 – Керер забил на 32-й, Головин в запасе. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Овчинников о приглашении Гвардиолы вести тренерские курсы в РФС: «Разговоры были – и не только с ним. Поддерживаем контакты»
119 минут назад
Вячеслав Колосков: «Спартак» нельзя назвать явным фаворитом в чемпионской гонке. Нестабильность – их главный враг в борьбе за титул»
4сегодня, 16:54
35-летний экс-хавбек «МЮ» и «ПСЖ» Эррера перешел из «Атлетика» в «Боку»
3сегодня, 16:19
«Ростех» об иске к «Крыльям» из-за долга в 897 млн рублей: «Сроки давно перешли разумные пределы»
10сегодня, 15:50
Коло-Муани войдет в заявку на игру с «Миланом» 18 января. Мотта заявил, что «Ювентусу» осталось лишь разобраться с документами о переходе форварда из «ПСЖ»
3сегодня, 15:21
Мостовой про увольнение Тедеско: «Как его вообще могли пригласить в сборную Бельгии? Смех. Он должен был уйти после провала на Евро, но бессовестные никогда сами не уходят»
8сегодня, 14:41
Селюк о Бителло: «Когда нафиг никому не нужен был, поехал в Россию. Как заиграл, наплевал на всех. Брать бразильцев – большой риск, в Петербурге у них пьянки-гулянки постоянно»
27сегодня, 14:34
Федорищев про дело о мошенничестве: «Рассчитываю, что это поможет очистить футбол от противоправного влияния в судействе, сделает его чистым и честным. Это в интересах всего спорта»
5сегодня, 14:01
Рекомендуем