Реконструкция «Олд Траффорд» увеличит вместимость до 87 тысяч человек, новая арена может вмещать 100 тысяч. «МЮ» должен сделать выбор до лета

В «Манчестер Юнайтед» продолжают решать судьбу стадиона.

Рабочая группа по обновлению «Олд Траффорд » закончила технико-экономическую работу по разработке вариантов строительства нового или реконструкции существующей арены.

Рабочая группа определила, что благодаря реконструкции вместимость «Олд Траффорд» может увеличиться до 87 тысяч, а потенциальная вместимость нового стадиона – до 100 тысяч. Оба варианта остаются на рассмотрении, «МЮ» должен принять решение о предпочтительном варианте до лета.

Было также опрошено более 50 тысяч болельщиков «Манчестер Юнайтед », созданы фокус-группы и проведены дни открытых дверей на «Олд Траффорд» для информирования о работе целевой группы.

Опрос показал, что более 90% болельщиков положительно относятся к амбициям по созданию стадиона мирового уровня.

Строительство нового стадиона на месте «Олд Траффорд» – предпочтительный вариант для 52% опрошенных болельщиков. Реконструкцию существующего стадиона предпочли 31%, еще 17% не определились.