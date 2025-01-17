Реконструкция «Олд Траффорд» увеличит вместимость до 87 тысяч человек, новая арена может вмещать 100 тысяч. «МЮ» должен сделать выбор до лета
Рабочая группа по обновлению «Олд Траффорд» закончила технико-экономическую работу по разработке вариантов строительства нового или реконструкции существующей арены.
Рабочая группа определила, что благодаря реконструкции вместимость «Олд Траффорд» может увеличиться до 87 тысяч, а потенциальная вместимость нового стадиона – до 100 тысяч. Оба варианта остаются на рассмотрении, «МЮ» должен принять решение о предпочтительном варианте до лета.
Было также опрошено более 50 тысяч болельщиков «Манчестер Юнайтед», созданы фокус-группы и проведены дни открытых дверей на «Олд Траффорд» для информирования о работе целевой группы.
Опрос показал, что более 90% болельщиков положительно относятся к амбициям по созданию стадиона мирового уровня.
Строительство нового стадиона на месте «Олд Траффорд» – предпочтительный вариант для 52% опрошенных болельщиков. Реконструкцию существующего стадиона предпочли 31%, еще 17% не определились.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий